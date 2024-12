Sport.quotidiano.net - L'Empoli continua a sognare: eliminata la Fiorentina ai rigori, ci sono i quarti di Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 4 dicembre 2024 – Un rigore di Sebastiano Esposito regala all’di finale diItalia: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, gli azzurri eliminano laal “Franchi” ai calci di rigore. Fatali l’errore di Kean dal dischetto e la parata del promettente Seghetti sul tiro di Ranieri. Nella prima partita disputata dopo il malore occorso a Edoardo Bove, lasubisce uno stop inaspettato. D’Aversa stravolge la formazione: oltre a Marianucci, anche Tosto dal primo minuto. Esordio per Belardinelli, giocano dall’inizio Sambia ed Ekong. Non vanno neppure in panchina Pellegri, Anjorin e Goglichidze. Palladino, invece, cambia un minor numero di elementi (uno su tutti, il portiere De Gea). Nel primo tempo, undi corsa e lotta blocca le fonti del gioco dei gigliati, tra i quali il solo Dodò pare ispirato.