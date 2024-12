Metropolitanmagazine.it - La stanza accanto è un film che solo Pedro Almodóvar poteva fare

Ci sono molti modi di vivere una tragedia. È così che esclama Ingrid, il personaggio interpretato da Julianne Moore parlando esattamente di quello di cui, in questo suo ultimo, racconta. La, vincitore Leone d’oro a Venezia, è un’opera seminale, una di quelle cheun maestro cometirare fuori. Perché parlare di morte, rendere il fine vita il cuore pulsante e il tema principale di una pellicola attraverso la gioia e la positività è qualcosa che può riuscireai grandi autori. Ed è in questa differenza, in questo scarto sostanziale, nei diversi modi di vivere una tragedia che Lapassa dall’essere un buonad essere una meraviglia. Perché parla di morte, di tutti noi e di come ci interfacciamo con essa. Ma anche del mondo, dei ricordi e dello scegliere la vita anche con la morte.