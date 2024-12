Oasport.it - Hockey ghiaccio: Unterland vince il derby contro Merano nel giovedì di Alps League. Cade Renon

Va in archivio ildedicato al Campionato di2024-2025 disuche ha visto impegnate tre squadre italiane, due di queste in lotta in unmolto interessante.Stiamo parlando della sfida tra, terminata con il successo dei Cavaliers ai tempi supplementari. La squadra di casa ha cominciato il match nel migliore dei modi, passando in vantaggio con Goldner al 19:55 della prima frazione e scappando poi nel secondo tempo prima con Egger (1:02) e, successivamente, con Pisetta (8:21). Spalle al muro, la compagine altoatesina cerca e trova la reazione solo nel terzo periodo. La rete di Trivellato dopo appena 33 secondi suona la carica agli ospiti, poi bravi a pareggiare i conti grazie alle reti di Madsen in power-play (9:17) e di Skalde (11:48).