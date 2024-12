Lanazione.it - Firenze, tentò di strangolare sua madre: assolto perché incapace di intendere e di volere

, 5 dicembre 2024 –diladall'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti: èdi. Il gip Angela Fentechi ha disposto per un fiorentino di 38 anni, la misura di sicurezza per la durata di 3 anni in una Rems, cosi come avevano sollecitato la pm Lucia D'Alessandro e il difensore Jacopo Pastorini. Per mesi, dal 2022, l'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe assillato i genitori con continue richieste di denaro, incompatibili con le reali condizioni economiche della coppia. Spesso in preda ad alcol e stupefacenti, avrebbe insultato, minacciato di morte e picchiato il padre e la. Nel giugno 2023, al culmine di una discussione, il 38enne avrebbe tentato dila mamma dopo averle spruzzato del profumo sugli occhi per renderla innocua.