Bitcoin supera 100.000 dollari di valore: è record

Per la prima volta nella sua storia,hato la soglia dei 100.000, segnando un traguardo significativo nel mondo delle criptovalute. Nelle prime ore di giovedì, la criptovaluta ha raggiunto un picco di 103.259, per poi stabilizzarsi intorno ai 102.648.Fattori che hanno contribuito al rialzo dela 100.000Questo incremento è stato alimentato da diverse notizie positive, tra cui la nomina di Paul Atkins, noto sostenitore delle criptovalute, a capo della Securities and Exchange Commission (SEC) da parte del presidente eletto Donald Trump. Atkins, ex commissario della SEC e fondatore di Patomak Global Partners, è riconosciuto per il suo supporto alle tecnologie blockchain e agli asset digitali, il che ha rafforzato la fiducia degli investitori nel mercato delle criptovalute.