Sport.quotidiano.net - "Arezzo, serve più qualità in attacco". Battistini e la mancanza di gol

di Luca AmorosiIl mese di dicembre può essere uno spartiacque per l’, tra campionato e quarti di finale di Coppa Italia. "Ora quel che conta, secondo me, è non buttare via il bambino con l’acqua sporca" sottolinea Pier Francesco, allenatore ed ex centravanti amaranto., impressioni dopo il pari di lunedì? "L’aveva preparato e approcciato la partita in modo ottimale contro una squadra che si giocherà la vittoria del girone fino alla fine. Ha giocato un bel primo tempo, andando in vantaggio, procurandosi la superiorità numerica e sfiorando il raddoppio. Nella ripresa il ritorno dell’Entella si deve anche all’impegno di coppa del mercoledì prima che ha tolto tante energie agli amaranto. Stanno venendo meno i risultati al momento, ma sono sicuro che col tempo arriveranno perché la rosa è ampia e di".