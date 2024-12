Fanpage.it - A This is me l’omaggio a Michele Merlo, Riki canta la sua canzone: “Mi chiese di vederci prima di morire”

Con, ais me, Silvia Toffanin ha voluto ricordare, ex allievo di Amici morto nel 2021 colpito da una leucemia fulminante. Ilnte, suo compagno di avventura nel talent, hato una sua, poi ha ricordato: "Non sono riuscito a salutarlo, col senno di poi mi sarei liberato e sarei corso da lui".