Lettera43.it - Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca: «Disposti a inviare truppe in caso di tregua»

LaAnnalena Baerbock ha aperto alla possibilità di un coinvolgimento tedesco in missioni internazionali per garantire la pace indi cessate il fuoco trae Russia. Citata dall’agenzia Dpa, Baerbock ha sottolineato che oltre alle garanzie di sicurezza come l’adesione alla NATO, potrebbe essere necessaria una presenza internazionale per assicurare la stabilità. Alla domanda su un eventuale ruolo della Germania in questo scenario, ha dichiarato: «Tutto ciò che in futuro servirà alla pace sarà ovviamente sostenuto con tutte le nostre forze dalla parte».Mandato d’arresto di Mosca per un giornalista della Deutsche WelleUn tribunale russo ha emesso un mandato d’arresto in contumacia per Nicholas Simon Connolly, corrispondente di Deutsche Welle, accusato di aver attraversato illegalmente il confine di Stato russo durante l’offensivanella regione di Kursk nell’agosto 2024.