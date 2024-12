Movieplayer.it - So cosa hai fatto: la prima foto dal set svela il ritorno del Pescatore

Leggi su Movieplayer.it

Il sequel del cult horror degli anni '90 è attualmente in produzione ed è stata pubblicata online unadal set. È attualmente in produzione il nuovo film del franchise Sohai, iniziato nel 1997 con il cult horror adolescenziale. In attesa di avere maggiori informazioni sulla trama, Sony Pictures ha pubblicato laimmagine sull'account ufficiale del film. L'immagine è quella di un braccio molto familiare ai fan della saga, ovvero quello delBen Willis, la persona che viene investita dalla macchina del gruppo di amici protagonista della storia, e che viene ritenuta morta e quindi abbandonata in strada. Primo scatto Sfortunatamente per loro, Ben non è afmorto e l'estate successiva inizia a perseguitarli. Il personaggio .