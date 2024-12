Sinner sul caso doping | Ho visto il buio non auguro a nessuno di trascorrere quei momenti

Leggi su Sportface.it

Il numero uno al mondo, Jannik, ha rilasciato un’intervista a Esquire Italia, realizzata a settembre e pubblicata ieri, in cui affronta diversi temi, non ultimo quello del. “Nondi passare iche ho trascorso io, hoil– ha rivelato -. Non potevo parlarne con, non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito perso“. L’altoatesino ha poi precisato: “Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che c’era qualcosa in me che non girava bene. Ho passato notti insonni, perché anche se sei sicuro di essere innocente, sai che queste vicende sono complesse. A Wimbledon in campo ero bianco come un fantasma. Anche dopo, il mio feeling con le persone è rimasto timoroso. Sono entrato ad allenarmi nel circolo di Cincinnati e pensavo: come mi stanno guardando? Cosa pensano davvero di me? Lì ho capito chi mi è veramente amico“.