Scm acquisisce Mecal Machinery Leader nei sistemi per alluminio

Scm Group, multinazionalenelle tecnologie per la lavorazione di materiali, ha annunciato l’acquisizione del 51% di, azienda pavese specializzata nella produzione di macchine eper la lavorazione di, Pvc e leghe leggere. Questa operazione strategica rafforza la posizione di Scm Group in settori ad alta tecnologia come serramenti, meccanica e trasporti, segnando un’importante evoluzione nella sua offerta globale., con 190 dipendenti e un fatturato annuo di 45 milioni di euro, rappresenta un’eccellenza industriale italiana. La sua produzione, interamente Made in Italy, e l’approccio verticalmente integrato garantiscono standard qualitativi elevati, un elemento chiave per attrarre l’interesse di Scm Group. "L’acquisizione dici consente di entrare in un nuovo segmento di mercato, rafforzando la nostra gamma di tecnologie e servizi", ha dichiarato Marco Mancini, Ceo di Scm Group.