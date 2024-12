Uominiedonnenews.it - Sal Da Vinci, Figli: Chi Sono E Che Lavoro Fanno!

Scopri la rinascita artistica di Sal Dacon “Rossetto e caffè”, una canzone che ha conquistato TikTok e le classifiche. Dietro il successo, il sostegno di una famiglia solida e un talento che non conosce confini.Sal Da: un successo che rinasce tra musica e famigliaSal Da, pseudonimo di Michael Sorrentino, è un artista che continua a rinnovarsi, unendo tradizione e modernità. Nato a New York nel 1969,o del celebre cantante napoletano Mario Sorrentino, Sal ha ereditato una profonda passione per la musica, trasformandola in una carriera di successo. La sua recente rinascita artistica, trainata dal brano “Rossetto e caffè”, dimostra come il talento e l’autenticità possano conquistare le nuove generazioni.“Rossetto e caffè”: il ritorno in vettaLanciata a giugno 2024, “Rossetto e caffè” è una canzone che ha saputo unire melodia accattivante e testi significativi, conquistando immediatamente il pubblico.