Piggy la spiegazione del finale | Sara salva i suoi amici o li uccide?

Leggi su Cinefilos.it

, ladelo li?Una macabra miscela di storia d’amore moralmente poco casta e thriller slasher morbosamente giustificato: questo è, il film spagnolo diretto da Carlota Pereda, che osa esplorare l’angoscia adolescenziale, la crudeltà e l’estrema diffidenza con un racconto sanguinoso come il sapore della rabbia perplessa e incancrenita. Questo body horror femminista di un’impavida regista esordiente, corredato dalla brillante performance d’esordio di Laura Galan, infesta lo schermo con un’angoscia che fa venir voglia di distogliere lo sguardo, più che con il semplice gore inquietante. Cosa che gli permette di accostarsi ad altri film horror spagnoli come Venus, Sorella morte e La abuela – Legami di sangue. La trama di: di cosa parla il film?Protagonista di, una giovane adolescente, è estremamente consapevole del suo peso corporeo, per il quale viene costantemente derisa e bullizzata dai” e dai vicini della piccola città.