Iodonna.it - Natale 2024: i regali solidali che fanno bene due volte

Leggi su Iodonna.it

Le iniziativefiche per ilsono tante e tutte meritevoli di sostegno. Facendo un bel regalo o comprando uno dei dolci della tradizione natalizia si possono supportare progetti, fondazioni e associazioni dedite alcomune. C’è chi è impegnato nel sociale, chi nella tutela di animali e ambiente, chi nella ricerca scientifica.Prima di fare un regalo è sempreconsiderare l’impatto che questo ha sulla sostenibilità ambientale e sociale che questo avrà. La società di certificazione ambientale TÜV Italia ha stilato un vademecum degli aspetti a cui fare caso prima di acquistare un dono.Secondo un sondaggio di Confcommercio, in Italia, i giocattoli coprono circa il 50% dei. Ma con l’aumento della domanda cresce anche il rischio di acquistare prodotti non sicuri. Il primo consiglio è quindi quello di regalare giocattoli sicuri e addobbi natalizi conformi, come quelli proposti dalle associazioni che abbiamo selezionato qui di seguito.