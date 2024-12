Liberoquotidiano.it - "Loro hanno due squadre e tre quarti": Antonio Conte gela Beppe Marotta

Seè così convinto che l'Inter sia inarrivabile, dovrebbe spiegare perché l'ha abbandonata in fretta e furia tre anni fa. Ma nessuno osa chiederlo durante le conferenze in cui inizia ad alzare i toni come prevede il copione della commedia-scudetto. Lo ha fatto Allegri lo scorso anno, fino a che è stato davanti, e lo sta facendo il mister del Napoli ora: nulla di nuovo. Anche stavoltasta al gioco. Al Gran Galà del Calcio, il presidente dell'Inter dichiara: «Credo che il Napoli sia favorito per merito. È normale che stiano facendo bene:un allenatore vincente e una squadra forte, penso possano arrivare fino in fondo lottando per il titolo». Stando alle parole («per merito») sono complimenti sinceri, ma dato ilsto può esserci strategia.non ha dubbi e opta per la seconda, rispondendo a tono: «Il direttore dei nerazzurri può dire quello che vuole, ma non credo che sarebbento se non vincesse lo scudetto» dato che «l'Inter ha duee treper affrontare cinque competizioni, mentre il Napoli ne disputa solo due».