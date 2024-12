Quotidiano.net - I nostri Etruschi: "Progenitori del Novecento"

Buongiorno,. Era il saluto rivolto nel 1985, con una variegata operazione culturale, da Firenze e Regione Toscana a un popolo per loro non proprio misterioso. E ora ci pare di sentirlo rintoccare nel progetto che di nuovo fa sentire familiari quegli antichi uomini e donne, quasi di sicuro autoctoni. Italici. Originali per nascita. E per talento: capaci di restituirci miracolosamente il senso giocondo della vita, stando come semi nelle loro coloratissime case sotterranee dipinte. Ispiratori dell’arte del secolo breve: ecco alloradelal Mart di Rovereto (da sabato 7 dicembre al 16 marzo 2025) e alla Fondazione Luigi Rovati di Milano (2 aprile – 3 agosto 2025). Due mostre, due tappe diverse e complementari, a cura di un unico team: Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Alessandra Tiddia, regia di Giulio Paolucci.