Quifinanza.it - Crisi Bialetti, il futuro finanziario appeso al 30 aprile: 5 mesi per salvare l’azienda

Leggi su Quifinanza.it

C’è una scadenza che pesa come un macigno sulle spalle diIndustrie: il 302025, termine ultimo per trovare un accordo con i creditori e nuovi investitori. Nel frattempo,simbolo del Made in Italy e produttrice della leggendaria Moka Express cerca di guadagnare tempo e fiducia, prorogando i prestiti obbligazionari e registrando segnali di crescita nei ricavi (+6,1% nei primi novedel 2024).Ma il tempo stringe e la posta in gioco è alta:non solo un’azienda, ma un pezzo di storia italiana che dal 1933 accompagna il rito quotidiano del caffè per milioni di persone.: il peso del debito e il caffè della resistenzaIndustrie, simbolo del caffè italiano per eccellenza, non naviga certo in acque tranquille, ma resta salda sulla sua moka. Con un indebitamentonetto di 92,3 milioni di euro al 31 ottobre 2024 diIndustrie S.