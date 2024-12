Oasport.it - Andrew Howe: “Ancora un anno, con Donato mi sento rinato. Furlani? Penso a Kobe Bryant…”

Leggi su Oasport.it

aveva dichiarato che si sarebbe ritirato nel 2023, poi ci ha ripensato e nel corso della stagione ormai conclusa ha disputato soltanto una gara: 7.14 metri a Castelporziano l’8 maggio 2005. Il 39enne laziale, argento nel salto in lungo ai Mondiali 2007 (con tanto di record italiano di 8.47) e Campione d’Europa nel 2006, punta a gareggiare anche nel 2025 e si è affidato a Fabrizio, allenandosi insieme ad Andy Diaz, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024.ha parlato a lungo di questo ultimo sogno durante la puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Da giovane ho fatto delle belle prestazioni, ma il periodo in cui realmente ho imparato a essere atleta è quando mi sono allenato con Fabrizio: in quel periodo ho detto ‘questa è atletica leggera, questo è essere sportivo’, ho saltato di nuovo otto metri, ho corso in 20.