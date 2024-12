Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, girone di andata tra mille difficoltà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è chiuso sabato a Piacenza ildidellaGrottazzolina, con una sconfitta ancora per 3-0 contro una big come quella di coach Anastasi ma anche con tanti momenti della sfida giocati alla pari o addirittura a condurre di qualche punto. Segnali incoraggianti che non hanno portato punti alla causa ma che indubbiamente fanno bene al morale, e ce n’è veramente bisogno ma soprattutto fanno capire che la tendenza è senza dubbio in crescita. Lo ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi che ha voluto indicare come sia necessario prendere "le cose buone che fatte. Il livello della battuta che a volte è buono, la difesa che sta migliorando e anche alcune situazioni di cambio palla. Non è sufficiente, perchè avvicinarsi non basta. Non ci dobbiamo accontentare di dire ok ce la siamo giocata, dobbiamo essere più cinici, quando siamo avanti di qualche punto dobbiamo spingere per prenderne qualcuno in più.