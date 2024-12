Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, pubblicata la patch 1.0.3 che risolve bug e problemi di performance

GSC Game World hanno pubblicato la1.0.3 di2:of, portando con sé una serie di miglioramenti significativi.Questo aggiornamento, rilasciato il 3 dicembre su Steam, GOG.com ed Epic Store (e presto su Microsoft Store e Xbox Game Pass), punta are crash frequenti, ottimizzare i controlli e bilanciare l’esperienza di gioco.Appena poche ore dopo il rilascio della1.0.2, il team di sviluppo ucraino ha deciso di apportare degli interventi mirati su intelligenza artificiale, missioni e salvataggi, così da continuare a migliorare l’esperienza degli utenti in quel della pericolosa Zona di Esclusione.Laaffronta in primis idi stabilità, con la correzione di errori critici come ACCESSVIOLATIONERROR e LowLevelFatalError, migliorando la gestione della memoria di2:ofper evitare crash improvvisi.