Quotidiano.net - Sidy: “Che emozione Sanremo Giovani. E il tour con Mahmood...”

Leggi su Quotidiano.net

Lumezzane (Brescia), 3 dicembre 2024 – Da Lumezzane al palco di. In mezzo uncome corista diCasse ha partecipato alla fase serale di2024 con il brano ‘Tutte le volte’, ma la sua è una carriera ricca di incontri, collaborazioni e canzoni interessanti., come sei arrivato a? “Avevo già scritto questo brano con Zenit e Brail. L’abbiamo lasciato lì per un po’ di tempo, poi però ho pensato che avendo io 26 anni questo sarebbe stato l’ultimo anno possibile per la mia partecipazione e quindi ci abbiamo provato. All’inizio il titolo era ‘Due pianeti’ e poi abbiamo cambiato in ‘Tutte le volte’”. Che esperienza è stata quella di? “Un’esperienza forte, bisognava essere pronti. Come è accaduto per X Factor, mi lascia una voglia pazzesca di capire quale sia il mio limite, di superarlo e raggiungere nuovi obiettivi.