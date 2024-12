Lanazione.it - Si è acceso il Natale a Montevarchi

Arezzo, 03 dicembre 2024 – Sabato pomeriggio, con l'accensione dell'albero diin Piazza Varchi, è si è ufficialmente dato il via al. Rispetto all'anno scorso, una grande novità è stato il ritorno della Casa di Babbo, ma in scala maggiore; se ne è occupata l'assessore Nocentini, che ha portato tutta la magia delin poche stanze di un edificio, trasformandolo in un posto dove i bambini potranno spedire lettere a Babbo, giocare e immergersi ancora di più nell'atmosfera festosa, tanto che il sindaco diha addirittura proposto un'eventuale proseguimento del progetto anche nelle prime settimane di gennaio. L'atmosfera magica del centro storico disi è potuta creare anche grazie all'aiuto del Centro Commerciale Naturale, che l'8 e il 15 dicembre proporrà il mercatino della neve.