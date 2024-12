Ilrestodelcarlino.it - Premio letterario "Voci di Casa" alla scrittrice Silvia Gatti

È andatorecanateseilnazionale "di", organizzato dal Moica Nazionale (Donne Attive in Famiglia e Società) che si è tenuto nei giorni scorsi all’aula Giulio Cesare del Campidoglio. In rappresentanza dell’associazione marchigiana ha presentato il suo racconto finalista "Una famiglia in tempesta". L’opera ha toccato un tema doloroso come il femminicidio ricordando la violenza sulla donna. La cerimonia è stata presieduta dpresidente nazionale del Moica, Sara Squassina, e dvice presidente Concetta Fusco. La partecipazione di tante donne e uomini venuti a ritirare i premi ha reso l’evento ancora più speciale e significativo. Ildi", giuntosua XVI edizione, è un’importante iniziativa che permette alle donne di esprimere le proprie riflessioni, emozioni e frustrazioni attraverso la scrittura, contribuendo a dare voce a quelle che spesso restano in silenzio.