Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese tenta il tutto per tutto in pesanti ristrettezze di tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:01 Vero è anche che, pure se il Bianco sta meglio e ad ora la Donna del Nero è praticamente delfuori dal gioco, non c’è una vera e propria linea chiarissima per la vittoria da parte di.13:00 25. Td7. Molto naturale, anche se il pedone a7 è comunque destinato a cadere. Perlomeno è un segno d’attività.12:59 Bisogna anche dire una cosa: Db3 del Nero alla 23a era molto naturale. Ed era quasi insano trovare c3, forse l’avrebbe potuta trovare solo Magnus Carlsen, e il forse è anche abbastanza grande. L’unico umano che ha una forza di gioco che gli permette di vedere “cose da motoristici”.12:58 25. Rg2 di sicurezza del Re, e adessoè in guai molto, molto seri!12:57 23. Ta1 Db3, naturale ma SBAGLIATA! E subitosi avventa, 24.