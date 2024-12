Secoloditalia.it - Inchiesta della Bbc: in 17 passate su 64 ci sono pomodori cinesi. La replica italiana: analisi dubbie

Secondo quanto scoperto dall’emittente britannica Bbc, ledi pomodoro etichettate come ‘italiane’ vendute da diversi supermercati del Regno Unito contengono. Coltivati e raccolti in Cina ricorrendo addirittura al lavoro forzato. Alcuni hanno ‘italiano’ nel nome, come ‘Italian Tomato Purée’catena britannica Tesco. Altri hanno ‘italiano’ nella descrizione, come il doppio concentrato dei supermercati Asda che dice di contenere “italiani in purea” e ‘Essential Tomato Purée’ di Waitrose, che si descrive come “passata di pomodoro”.L’BBC: su 64italiane, 17 daMettendo insieme i dati sulle spedizioni provenienti da tutto il mondo, la Bbc ha scoperto come la maggior parte deidello Xinjiang venga trasportata in Europa: in treno attraverso il Kazakistan, l’Azerbaigian e la Georgia, da dove vengono poi spediti in Italia.