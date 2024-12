Il governo Meloni vuole privatizzare i servizi idrici l’annuncio del ministro Ciriani | Sarà nella Manovra

Leggi su Open.online

Niente via libera, almeno per il momento, all’ingresso di capitali privati nelle società che gestiscono i. Forza Italia ha deciso infatti di ritirare il controverso emendamento presentato dal senatore Adriano Paroli al ddl tutela ambientale, che avrebbe rappresentato di fatto un primo passo verso la privatizzazione dell’acqua pubblica. Ad oggi la gestione deiè affidata a società in house – ossia partecipate da enti della pubblica amministrazione – che devono essere interamente a capitale pubblico. Uno schema che ilvorrebbe superare una volta per tutte, aprendo alla possibilità per i capitali privati di entrare nelle società che si occupano di gestione deicon una quota massima del 20%. «Lo ripresenteremolegge finanziaria, previo approfondimento tecnico con ildell’Ambiente Gilberto Pichetto», ha assicurato ilper i Rapporti con il Parlamento, Luca, poco dopo la notizia del ritiro dell’emendamento di Forza Italia.