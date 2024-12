Iodonna.it - Il golden blonde è la tinta del momento, declinata in tre modi molto diversi dalle tre icone beauty

Sul tappeto rosso dei Fashion Awards 2024 tutti gli occhi e i flash sono per le bellezze bombshell di ultima generazione. Da Rita Ora in versione mannish con chioma anni ’90, al wet look riccio di Pixie Geldof, passando per il raccolto nostalgico di Lila Moss. Rita Ora, tutta trasparenze a Londra X Ai Fashion Awards 2024 vince il biondoLondra, 2 dicembre 2024, Royal Albert Hall.