Ilrestodelcarlino.it - Dassilva davanti alla telecamera: una settimana per risolvere il delitto di Pierina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 3 dicembre 2024 – Bisognerà attendere la prossimaper la seconda fase dell’incidente probatorio considerato dagli inquirenti determinante per la risoluzione del giallo dell’omicidioPaganelli. Rimini 07-06-2024 - OmicidioPaganelli - Louisindagato. © Manuel Migliorini / Adriapress. Esperimento che dovrà stabilire una volta per tutte chi è passatodella farmacia San Martino, la sera del 3 ottobre 2023, quandofu uccisa con 29 coltellate: Louis(unico indagato, in carcere dal 16 luglio, difeso da Riario Fabbri e Andrea Guidi) o il vicino di casa Emanuele Neri, che in varie trasmissioni televisive ha affermato di essersi riconosciuto nel filmato? Un esperimento singolare,presenza del gip Vinicio Cantarini, fuori da un’aula di tribunale: ci sarà bisogno, affinché abbia pieno successo, anche del consenso dell’indagato.