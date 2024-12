Thesocialpost.it - Caso Bove, la denuncia choc del medico: “In Serie A c’è un calciatore non idoneo a giocare”

Il calcio italiano è scosso da un’affermazione clamorosa del dottor Ivo Pulcini, responsabiledella Lazio. Durante un’intervista a Il Messaggero, Pulcini ha dichiarato: “Nel 2019 ho visitato unche attualmente gioca inA, ma non lo ritenni“.Secondo il, il giocatore, descritto come “importantissimo”, è stato sottoposto a tre visite in diverse cliniche per ottenere un via libera, ma Pulcini rimase fermo nella sua decisione negativa. “L’allora direttore sportivo Tare lo voleva a tutti i costi, ma io non ho cambiato idea“, ha aggiunto.Dubbi sulla sicurezza degli atletiLadelsolleva seri interrogativi sui criteri di idoneità applicati inA. Nonostante i controlli medici approfonditi siano un requisito fondamentale per chi pratica sport a livello professionistico, questopotrebbe evidenziare lacune nei protocolli o valutazioni discordanti tra gli specialisti.