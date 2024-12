Dilei.it - Brain rot è la parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary: cosa significa

Leggi su Dilei.it

Ogni anno,Englishci offre uno spaccato del nostro tempo eleggendo la. Per il 2024, a vincere èrot, un termine che riflette la nostra relazione sempre più complessa con i social media e internet. Madavvero?rotLe ore passate su internet o a scorrere le homepage dei nostri canali social non sono solo uno dei più comuni modi per passare il tempo, ma diventano anche generatori di neologismi e, in un certo senso, di fenomeni globali.English, il noto vocabolario di lingua inglese, quest’anno ha decretato che ladel 2024 èrot. Un’espressione che si può proprio ricondurre alla tendenza di passare il proprio tempo libero davanti ai social media, intrattenendosi con ogni tipo di contenuto, anche i meno accurati e di valore.