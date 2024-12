Ilgiorno.it - Bergamo, ladri seriali in via Ronchetti: tre colpi consecutivi nella stessa strada

– Nel mirino dei topi di appartamento sono finite alcune abitazioni di via, una laterale di via Bianzana, dove una settimana fa è stato inaugurato Chorus Life, il più importante intervento di rigenerazione urbana realizzato negli ultimi anni in città. Un innovativo smart district. Ma ihanno puntato le loro attenzioni altrove: unaa fondo chiuso. Da un lato si trovano i condomini Primavera. Ed è proprio in alcuni appartamenti, ai civici 14, 16 e 18, che imesso a segno iin sequenza, da mercoledì a sabato, a raffica. Secondo la polizia che indaga, gli autori potrebbero essere giovanissimi. E così spiegherebbe perché per entrare nelle case si sarebbero arrampicati con l’aiuto dei balconi fino al secondo piano. In alcuni casi i padroni erano in casa, in altri assenti, ma c’è stato chi si è imbattuta neimentre faceva rientropropria abitazione.