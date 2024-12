Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, il presidente della Consulta: “Cassazione deciderà se ci sono le condizioni per il referendum”

“Un’ora fa la Corte ha depositato la sentenza sull’, adesso se ne deve occupare l’ufficio centrale delallaalla quale abbiamo trasmesso il testo perché deve verificare se cileo meno per il per, per lazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà”. Così ilCorte costituzionale Augusto Barbera intercettato dai cronisti alla Camera, ha risposto su cosa accadrà da oggi in poi alla legge sull’differenziata e sulpromosso. Secondo lei cileperché si celebri il? “Questo spetta all’ufficio centrale dirlo, sarebbe un’invasione da parte mia. È l’ufficio centrale che lo stabilirà”. A chi gli chiede se a suo avviso l’differenziata riuscirà ad andare in porto Barbera risponde nuovamente: “domande a cui preferisco non rispondere”.