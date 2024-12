Ilrestodelcarlino.it - Auto contro trattore, grave una donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monte San Pietrangeli (Fermo), 3 Dicembre 2024 – Incidente questa mattina intorno alle 10 in contrada San Biagio, lungo la strada provinciale 44 che collega Monte San Pietrangeli a Rapagnano. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto alimentata a gas con una coppia di anziani a bordo originari di Sirolo ma residenti da qualche anno a Monte San Pietrangeli, sono andati ad impattareil rimorchio di unin manovra, la piccola utilitaria si è letteralmente incastrata sotto al rimorchio. Lein transito si sono fermate per prestare i primi soccorsi e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, i vigili del fuoco di Fermo che si sono impegnati prima per mettere in sicurezza l’e poi per estrarre ladi circa 70 anni dall’abitacolo della vettura visto che le portiere erano bloccate.