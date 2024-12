Bergamonews.it - Arrestati per spaccio in via Bono: condannati a due mesi e multati per 600 euro

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio nelle aree della Stazione ferroviaria e della Stazione autolinee/ via, gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.Intorno alle 14, durante un pattugliamento con il supporto di un’unità cinofila, gli agenti avevano notato due individui, successivamente identificati come M.B. e I.M., che, alla vista della pattuglia, si davano alla fuga. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccarli in via.Durante il fermo, i due hanno cercato di disfarsi delle sostanze stupefacenti, ma gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare 68 grammi di hashish. Entrambi gli, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati accusati di detenzione ai fini di