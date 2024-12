Top-games.it - 5 giochi che sono migliorati dopo il lancio

Quando le software house annunciano un gioco mostrano sempre trailer spettacolari e contribuiscono a creare un hype incredibile intorno ai propri titoli. A volte capita che tutte le promesse siano solo menzogne e bisogna correre ai ripari. Oggi vi elenchiamo 5cheilgrazie a patch correttive o veri e propri restyiling.Warframe, tra icheilAction free to play uscito per Pc e console, ha sofferto di molti problemi sin dal giorno del. È stata lodata la software house per non aver incluso l’occorrenza delle microtransazioni ma per il resto è stato criticato.Pochi asset, ripetitività delle ambientazioni generate proceduralmente e difficoltà del sistema di gioco che non viene spiegato nel tutorial hanno fatto in modo che si corresse ai ripari.