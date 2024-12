West Ham il Guardian | Lopetegui a rischio esonero Max Allegri tra i possibili sostituti

Leggi su Sportface.it

Julen, dopo il 5-2 subito per mano dell’Arsenal, è sempre più ada parte delHam, anche in virtù del quattordicesimo posto in classifica e dei soli sei punti di margine sulla zona retrocessione in Premier League. L’allenatore spagnolo, vicino al Milan in estate, potrebbe dunque essere licenziato se non miglioreranno i risultati ed è già partito il toto-nomi in Inghilterra. L’autorevole quotidiano Theha provato a mettere giù una lista e il candidato principale pare essere Sergio Conceicao, che ha salutato il Porto in estate. Spunta però un altro profilo secondo il giornale britannico: sarebbe quello di Max, l’ex allenatore della Juventus attualmente senza panchina e di recente fotografato a Londra. Più defilate le candidature di Graham Potter, Christophe Galtier, Edin Terzic, Kasper Hjulmand, Roger Schmidt e Sebastian Hoeness.