Una nuova pista da ciclocross. Rinasce il terreno confiscato

"È una bellissima giornata di festa: in questa cava c’è il ripristino della legalità, la riqualificazione ambientale, c’è un fine sociale grazie alla fondazione Orione 80 e alla Fondazione di Modena, e c’è un pezzo di storia di Formigine, perché parte delle piste tracciate è stata realizzata coi ciottoli che pavimentavano Piazza Calcagnini". Così il sindaco di Formigine, Elisa Parenti, a margine dell’evento con cui, a Magreta, ieri è stata inaugurata lada– un circuito di 1200 metri di lunghezza – che sorge su unalla criminalità organizzata. "È la terza tappa – ha detto Parenti – dopo le piantumazioni del bosco Ferrari di marzo 2023, la piantumazione del vigneto sempre grazie a Ferrari e non è l’ultima. Qui cresce un polo aperto alla cittadinanza, un’area che per le sue caratteristiche è fra le prime in regione".