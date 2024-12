Siria più Paesi chiedono de-escalation

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.50 Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno chiesto una de-ine hanno lanciato un appello per la protezione dei civili e delle infrastrutture. "L'attualenon fa che sottolineare l'urgente necessità di una soluzione politica del conflitto a guidana, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza Onu",si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dal Dipartimento di Stato statunitense, che fa riferimento alla risoluzione Onu del 2015.