Ilfattoquotidiano.it - Siria, i jihadisti di Hts non sono apparsi dal nulla: la storia è ben diversa

Leggendo parte della stampa nostrana, pare che idi Hts sianodale, sempre dal, siano riusciti a conquistare la seconda città della: Aleppo. Ma laè ben. Esistono infatti diversi livelli di lettura.La prima è quella locale, cioè di un conflitto che va avanti dal 2011 e che, dal 2020, era giunto a una sorta di pax voluta dagli attori regionali che muovono le pedine sullo scacchiere mediorientale. Questo accordo, siglato ad Astana da Russia, Iran, Turchia, regimeno e ribelli, prevedeva di lasciare in mano al variegato fronte dell’opposizione la regione di Idlib e parte del nord della. Al tavolo, seduti in un angolo, c’erano poi i curdi dell’Ypg, emanazione degli interessi americani in questa fetta di Mesopotamia ormai frantumata in mille rivoli.