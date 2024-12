Abruzzo24ore.tv - Scioperi di dicembre: trasporti in tilt e servizi bloccati in tutta Italia

Roma - Il mese di2024 si preannuncia particolarmente difficile per i cittadinini, con una serie diprogrammati che coinvolgeranno numerosi settori. Il culmine sarà il 13, giorno dello sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB), che paralizzerà diversipubblici e privati. Di seguito, un approfondimento sul calendario e le implicazioni delle mobilitazioni. Settori interessati Il calendario deglicopre tutto il mese e include settori cruciali come i, la sanità, la scuola e perfino la cultura. Tra gli appuntamenti più significativi: 2: agitazione dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Iccrea. 4: sciopero di 24 ore nel settore sanitario privato accreditato. 7: protesta del personale della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera per carenze di organico.