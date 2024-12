Parma-Lazio responsabile arbitri a Open Var | Fallo Rovella evidente si poteva fischiare già in campo

Leggi su Sportface.it

Ha fatto discutere il gol annullato allacontro ildopo pochi minuti per il presuntodi, autore della stessa rete, diversi secondi prima. Come mostrato aVar su Dazn, il Var Daniele Paterna analizza così la situazione e poi decide di richiamare l’arbitro Luca Zufferli di Udine: “E’chiaro, manco te lo faccio vedere. E’ la stessa APP, prima c’è il, poi non c’è un chiaro spossessamento del pallone, tiro e gol. Facciamo la revisione. Ti faccio vedere tutta la APP, non te ne andare”. L’arbitro se ne va ma viene poi invitato a rimanere al monitor ulteriormente, per capire che il tocco del giocatore delnon impatta sull’APP. Mauro Tonolini della commissione arbitrale: “Ildi, sigià inbisogna dire”.