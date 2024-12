Donnapop.it - Melissa Satta parla per la prima volta del nuovo fidanzato Carlo Beretta: ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

fanno coppia dalla scorsa estate e proprio di recente, per la, l’ex Velina mora hato del suo.Negli ultimi giorni, la showgirl è stata ospite di Verissimo insieme all’amica Juliana Moreira. Nel salotto di Silvia Toffanin,hato per ladiche, dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, si è riconsolato fra le braccia della. Anche quest’ultima, comunque, era fresca di rottura dalla storia con Matteo Berrettini. A quanto pare, la storia d’amore va a gonfie vele ed entrambi non potrebbero desiderare di meglio.hasuha dichiarato di essere molto felice in questo momento, proprio grazie alla persona che le sta accanto. La showgirl sarda, oggi 38 anni, fa coppia con, che di anni ne ha 27.