Fiorentina il dg Ferrari | Bove ha convinto la squadra a giocare mercoledì

Edoardo“è riuscito a parlare con la, li ha convinti a” in coppa Italia contro l’Empoli a Firenze, “quindi scenderemo in campo subitoperché c’è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all’entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso”. Queste le dichiarazioni di Alessandro, direttore generale della, dopo aver fatto visita a Edoardoricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi, a seguito del malore accusato nel primo tempo contro l’Inter. “Credo che abbia capito e stia sentendo che c’è veramente, al di là dei tifosi viola che sono stati eccezionali a partire da ieri sera, tutto il mondo del calcio che ha espresso parole bellissime nei suoi confronti, come hanno fatto dal mondo dello sport e della politica. Devo dire che c’è stato un movimento importante nei suoi confronti.