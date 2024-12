Iltempo.it - "Con lui ho toccato il fondo". La confessione della Canalis: cosa dice su Vieri

Leggi su Iltempo.it

Terza puntata di Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l'appuntamento è per martedì 3mbre in prima serata. Tra gli ospiti Elisabetta. A Francesca Fagnani,racconta i momenti più importantisua vita esua carriera, le amicizie e gli amori: «Ho sofferto tantissimo per amore» confessa lache, nello studio di Belve, racconta delle sue storie più famose con Boboe George Clooney. Fagnani le chiede del suo amore in gioventù con Boboche raccontò che lei lo 'inseguiva in strada per pestarmi". «È successo davvero? Ha menato?», domanda la giornalista. «Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare», confessa la