Dailymilan.it - Calciomercato Milan, i grandi club d’Europa osservano Tijjani Reijnders. Un nuovo caso Tonali?

Viste lessime prestazioni dicol, isi muovono sul fronte?Che colpo di mercato della dirigenza del, insieme a Christian Pulisic, è sicuramente il miglior colpo di mercato degli ultimi anni del Diavolo. Corsa, goal e tanta, tantissima qualità: queste le caratteristiche che hanno reso il centrocampista olandese uno dei più fortinel suo ruolo. E non lo diciamo noi, lo dicono i numeri (6 goal e 3 assist dall’inizio della stagione in Serie A e Champions League).Ecco, però, che viste lessime qualità messe in mostra in questa prima parte del campionato, i tifosi deldi via Aldo Rossi non sono tranquilli in vista della prossima sessione di mercato estivo. Sì, perché diversi topeuropei, come Manchester City e Barcellona, hanno messo nel mirino l’ex AZ.