Aceto, potente anticalcare naturale. Come usarlo su pentole e padelle

C’è qualcosa di geniale nella semplicità dell’. Mentre scaffali e spot ci bombardano con prodotti scintillanti che promettono magie (ma a che prezzo?), lui resta lì, umile e senza pretese, a fare il suo lavoro meglio di tanti altri. Vuoibrillanti, libere dal calcare? L’è la soluzione che cercavi.Grazie alla forza dell’acido acetico, combatte calcare e sporco senza pietà, lasciando la tua casa splendente e con un impatto ambientale vicino allo zero. Non c’è angolo che non possa trasformare: dal rubinetto che aveva perso il suo splendore alle stoviglie che tornano a brillarenuove. Un piccolo gesto con grandi risultati. Eccoutilizzare l’per liberare dal calcare.L’, il nemico del calcare che non sapevi di avere già in cucinaL’, che si può preparare facilmente anche in casa, si rivela un asso nella manica per la cura della casa.