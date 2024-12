Tredicesima quando arriva? La mensilità in più a 65 milioni di lombardi | prima i mutui poi Natale

Ilgiorno.it - Tredicesima, quando arriva? La mensilità in più a 6,5 milioni di lombardi: prima i mutui, poi Natale

Milano – Le prime tredicesime saranno accreditate domani. Le riceveranno 2.633.572 pensionati ina (dati Inps elaborati dall’Ufficio Studi Cgia). Poi, entro, arriveranno sui conti correnti dei 3.926.106 lavoratori dipendenti. In tutto sono 6.559.678 iche hanno diritto allaaggiuntiva, maturata accantonando ogni mese un dodicesimo del lordo dello stipendio ed erogata in un’unica soluzione a dicembre. I datori di lavoro sono tenuti a pagarla per legge dal 1960 come “gratifica natalizia“. Una misura introdotta per sostenere i consumi e le spese a ridosso di. Negli ultimi anni, invece, almeno metà dellaè stata destinata a coprire uscite ordinarie - rate dei, bollette, costi scolastici - o interventi di manutenzione straordinaria, complice il crollo del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione.