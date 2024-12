Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2024 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione proseguono anche nel pomeriggio le limitazioni alle auto per la seconda domenica ecologica lo stop alla circolazione riguarda i veicoli più inquinanti nella nuova ZTL fascia verde dalle 16:30 fino alle ore 20:30 manifestazione a Tor Sapienza fino alle 22 è chiusa alvia di Tor Sapienza da Piazza Cesare De Cupis via Adriano con modifica il percorso delle linee bus 150f e 313 alle ore 21 in occasione del concerto Atlantico live di Anna possibili difficoltà di circolazione in via dell’Oceano Atlantico e zone limitrofe ed infine fino alla 20 dicembre in fascia oraria dalle 21 fino alle 6 chiuso il sottovia Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio prendi le rampe di accesso da via Nomentana è da piazza della Croce Rossa attenzione alla segnaletica e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito