Quifinanza.it - Stellantis ricorre alla cassa integrazione per Termoli, stop per 400 operai

Leggi su Quifinanza.it

ferma la produzione nello stabilimento didal 21 dicembre fino al 2 gennaio per la fermata natalizia che verrà messa in atto con permessi ai lavoratori.Ma prima del periodo festivo, verrà attuata una nuovaguadagni dal 16 al 21 dicembre per 400nel reparto motori Gse e V6.E dall’11 novembre è iniziato il contratto di solidarietà per 892 lavoratori dello stabilimento automobilistico, che proseguirà fino all’1 agosto 2025.La preoccupazione dei sindacatiLa prospettiva rimarca lo stato di difficoltà dello stabilimento e alimenta i timori per il futuro occupazionale del Molise.“Sicuramente prosegue un momento non solo di difficoltà, ma di incertezza”, ha dichiarato all’Ansa il segretario della Uilm Molise, Francesco Guida. “Soprattutto – ha proseguito – il progetto della Gigafactory è fermo.