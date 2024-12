Anteprima24.it - Pro Loco di Foglianise: “Mille volti della Violenza”, un pomeriggio di dibattito e confronto

Tempo di lettura: 2 minutiIl 25 Novembre è passato ormai da qualche giorno, ma non passa la volontà di mantenere alta l’attenzione su un tema che continua a mietere vittime: ladi Genere.Sabato 30 Novembre, alle ore 18.00, infatti, si è svolto presso la ProUgo Pedicini di, l’evento “”, un incontro che ha visto protagonisti e protagoniste cittadini e cittadine insieme ad esperti ed esperte che hanno spiegato come riconoscere ladi genere, come affrontarla e non sottovalutarla. Il, moderato dal consigliereProRocco Palumbo, ha visto intervenire, l’assessora alle politiche sociali diDora Tesauro che, oltre ai ringraziamenti di rito, ha letto l’attualissima poesia di Cristina Torre Cáceres: “se Domani non torno”.